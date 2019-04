Julian Assange had misschien geen makkelijke week als klokkenluider, maar die van de Notre-Dame is er erger aan toe. Het verhaal van de klokkenluider van de Notre-Dame wordt verteld door de schrijver Victor Hugo. Hij kreeg zijn inspiratie voor deze vertelling toen hij bij een rondleiding door de Notre-Dame het Griekse woord ANAIKH las, dat in een muur was gekerfd. Het betekent ‘noodlot’. Dat trof de kerk uiteindelijk, na ruim achthonderd jaar. Adieu kathedraal, waar honderden jaren aan is gebouwd. En waarom? Omdat een of andere Quasimodo zijn straalkacheltje aan heeft laten staan tijdens werkzaamheden in de toren. Wat volgde was een torenhoge brand waar Scheveningen niet tegenop kan.



Een beetje kathedraal fikt een paar keer in zijn bestaan af. Men moet daar niet te opgewonden over doen. Risico van het vak. Je zou alleen niet verwachten dat het in deze tijden nog kan gebeuren.



Maar ach, niets is voor eeuwig - behalve de eeuwigheid zelf. Ik vroeg mij af of wij in Den Haag ook zo’n gebouw hebben waar we allemaal om zouden wenen mocht het in de fik vliegen. Zou het erg zijn als het IJspaleis zou afbranden? Nee. Uiteraard zonder slachtoffers. Maar een traan zal ik er niet om laten.



Het zijn voornamelijk oude gebouwen waar ik om zal rouwen. Het Binnenhof is, als je de inhoud even wegdenkt, een wenenswaardig Haags monument. Bij het Vredespaleis zou ik ook wel even een traantje wegslikken. De Notre-Dame is een gotische structuur; de gotische bouwstijl is begonnen in Frankrijk (en een klein beetje in Spanje). De Notre-Dame is ontegenzeggelijk een pronkstuk van de westerse beschaving. Zie daar het verschil tussen onze landen: president Macron heeft het over een iconische kathedraal. President Rutte heeft het over een vaasje. De Notre-Dame zal coûte que coûte moeten worden opgebouwd. De kosten zijn uiteraard klein bier, voor het Vaticaan.



