Zou het kunnen om een bezorgservice op te zetten die de restaurants niet zo veel kost?

Elke pizza of rijsttafel die wij thuis laten bezorgen, laat ergens in de wereld een kassa rinkelen. Meestal rinkelt het alleen heel ver weg. Kan dat niet wat handiger?

Lange leve onze eigen horeca, onze eigen restaurants die in deze moeilijke tijd een ware overlevingsstrijd voeren. We moeten hen steunen door vaak en veel bij ze te bestellen. Doe ook niet te bescheiden. Bestel ook meteen gewoon eens een flesje rood, of wit, bij die pizza. Voor veel restaurants bepalen die bestellingen nu echt hun toekomst.