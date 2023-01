Zoveel baby’s geboren, personen overleden en nieuwe inwoners zijn er in Den Haag en Zoetermeer

Interactieve kaartIn bijna alle Nederlandse gemeenten kwamen er afgelopen jaar inwoners bij. Zo ook in Den Haag en Zoetermeer. De groei komt vrijwel volledig door migratie uit het buitenland, concludeert het statistiekbureau CBS op basis van cijfers tot december. In slechts negen gemeenten nam het aantal inwoners juist af. Een daarvan is Wassenaar.

In Den Haag wonen er nu 9084 meer mensen dan begin 2022. De stad begon in januari met 553.417 inwoners en in december woonden er 562.501 personen. In Den Haag zijn het afgelopen jaar 5188 baby’s geboren, kwamen er 20.371 personen vanuit een andere Nederlandse gemeente en 23.074 kwamen erbij uit het buitenland. Ook gingen er veel mensen weg. 24.513 verhuisden naar een andere gemeente en 10.914 vertrokken naar het buitenland. 4122 personen zijn vorig jaar in de gemeente overleden.

Ook in Zoetermeer nam het inwoneraantal toe. Daar woonden in januari 125.767 mensen. In december 2022 waren dat er 1174 meer, namelijk 126.941. In Zoetermeer werden het afgelopen jaar 1112 baby’s geboren, kwamen er 4919 mensen bij uit een andere gemeente en 1124 uit het buitenland. 4550 mensen vertrokken naar een andere gemeente en 470 verhuisden er naar het buitenland. 961 personen zijn afgelopen jaar overleden in de gemeente.

Buurgemeenten

Ook in buurgemeente Rijswijk wonen nu meer mensen dan begin 2022. Rijswijk had in januari 56.941 inwoners. Aan het begin van december waren dit er 57.968. Dat zijn er 1027 meer. 621 baby’s werden er geboren, 3950 mensen verhuisden naar Rijswijk vanuit een andere gemeente en 1162 kwamen er uit het buitenland. 3754 verhuisden juist naar een andere gemeente en 492 mensen vertrokken naar het buitenland. 560 personen zijn overleden.

In Leidschendam-Voorburg woonden begin december 77.716 personen. Dat zijn er 1057 meer dan begin 2022. Er werden 649 baby’s geboren, kwamen 4703 mensen uit een andere gemeente en 1274 kwamen erbij uit het buitenland. 4133 mensen vertrokken naar een andere gemeente en 710 verhuisden naar het buitenland. 726 mensen zijn overleden in de gemeente.

Ook in Voorschoten nam het inwoneraantal iets toe. Daar wonen nu 35 meer mensen dan in begin 2022. De teller stond in januari op 25.627 inwoners. In december waren dat er 25.662. Er werden 191 baby’s geboren, 1185 mensen kwamen vanuit een andere gemeente en 432 kwamen erbij uit het buitenland. 1267 vertrokken er juist uit de gemeente en 245 personen verhuisden naar het buitenland. 261 personen zijn overleden.

Immigranten

Dat er in de meeste Nederlandse gemeenten een flinke toename van het aantal inwoners is kan voornamelijk worden verklaard door het hoge aantal immigranten, ongeveer 402.000 mensen zijn naar Nederland verhuisd. Dat zijn er 150.000 meer dan in 2021 en ongeveer 100.000 van deze migranten komen uit Oekraïne. Ongeveer 89.000 van hen hebben zich sinds februari ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

En hoewel het aantal inwoners in de meeste Nederlandse gemeenten toenam, nam het in negen gemeenten juist af. Zo woonden er begin 2022 in Wassenaar 27.115 personen. In december waren dat er 50 minder, namelijk 27.065. In de chique gemeente werden 148 baby's geboren, kwamen er 1491 mensen vanuit een andere gemeente en 803 vanuit het buitenland bij. Ook verhuisden er 1470 inwoners naar een andere gemeente en 656 vertrokken er naar het buitenland. 366 mensen zijn overleden in de gemeente.

Wil je weten hoe het zit met het inwonersaantal in andere gemeenten? Bekijk het hieronder op de interactieve kaart.

