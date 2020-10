Zoveel daklozen waren er nog nooit in Den Haag: ‘Dit probleem is de schande van de stad’

Het lijkt inmiddels een onoplosbaar probleem te worden: het almaar toenemende aantal rondzwervende daklozen in Den Haag. Marlies Filbri , directeur van het Straat Consulaat dat de belangen van dak- en thuislozen behartigt, zegt dat er vorig jaar zo’n 4000 mannen, vrouwen en jongeren dakloos waren. ,,Zo erg is het nog nooit geweest en ik zie het niet minder worden. Het is een toenemend probleem . Een kwart daarvan betreft jongeren.”

Voor hen is er dus geen plek meer in de noodopvang. De wachtlijst hiervoor telt inmiddels 160 namen. Volgens Filbri komen daar geen nieuwe meer bij, omdat die toch geen kans meer maken op een plek. ,,Zij moeten dus op straat slapen, of gebruikmaken van een schimmig netwerk.” En dan is er ook nog de groep die officieel geen recht heeft op een plek in de noodopvang. Arbeidsmigranten bijvoorbeeld, die zich niet hadden ingeschreven in Den Haag en werkloos zijn geraakt.