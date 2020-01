Zoveel horecagelegenheden zijn er de afgelopen jaren in jouw stad bij gekomen

Remkes: ‘Rekening autobran­den jaarwisse­ling moeten bij daders en ouders van minderjari­gen worden gelegd’

12:02 In navolging van het Openbaar Ministerie laat in Den Haag ook waarnemend burgemeester Johan Remkes er geen misverstand over bestaan waar de rekening van de autobranden rondom de jaarwisseling in Duindorp moet worden gelegd: bij de daders en - in geval die daders minderjarig zijn - bij hun ouders.