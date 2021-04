Zoveel kinderen in armoede, dat moet anders in Rijswijk: ‘Vraag aan gezinnen wat echt nodig is’

Delft slaagt er nauwelijks in om afgestu­deer­den en andere jongeren aan stad te binden

12 februari Delft slaagt er niet of nauwelijks in om afgestudeerden en andere jongeren aan de stad te binden. Dat is de conclusie uit een gemeentelijk rapport over de toenemende tweedeling in de stad. Delft dreigt een stad van jongeren en ouderen te worden. De groep 30-60 jaar wordt kleiner in omvang.