Zoveel mensen stierven er door corona in de Haagse regio

Sinds de uitbraak van corona zijn er in Den Haag en acht omliggende gemeenten meer dan duizend mensen overleden als gevolg van het virus. Om precies te zijn telde de regionale GGD tot deze week 1029 sterfgevallen. Dat is zo’n een op de duizend inwoners in de regio Haaglanden.

In dezelfde regio (Den Haag, Westland, Zoetermeer, Delft en randgemeenten) werden in totaal ruim 2500 mensen in het ziekenhuis opgenomen, zo blijkt uit de cijfers van de GGD Haaglanden.

Al met al raakte tot nu toe ongeveer een op de tien inwoners in Den Haag en omstreken besmet met het coronavirus. Dat is net iets meer dan het landelijk gemiddelde. Per saldo telt Westland tot nu toe de meeste besmettingen met corona in de regio (12.730 per 100.000 inwoners), gevolgd door Midden-Delfland (10.615). Het minste aantal geïnfecteerden waren er in Wassenaar (8071)

Positief

De nieuwste coronacijfers zijn voorzichtig positief. Zo telde de GGD afgelopen week 378 nieuwe besmettingen in Haaglanden. Iets meer dan vorige week, maar nog altijd beduidend minder dan ervoor: in de eerste week van juni raakten er nog 1200 mensen besmet in Den Haag en omliggende gemeenten.

Opvallend is dat de nieuwe besmettingen zich in Den Haag meer voordoen in de gegoede stadsdelen dan voorheen. Scheveningen (79), Haagse Hout (55) en Segbroek (40) telden vorige week meer geïnfecteerden dan de stadsdelen Laak (26), Escamp (27) en Centrum (34).

Feestje

Gisteren werd bekend dat ongeveer vijftig studenten van de Haagse hotelschool eind vorige week besmet zijn geraakt na een feestje bij een Haagse studentenvereniging die verbonden is met de hotelschool. ,,Vooralsnog hebben wij zeventien meldingen ontvangen waar we bron- en contactonderzoek naar laten doen. Of en in hoeverre dit aantal verder zal oplopen, laat zich op dit moment niet voorspellen’’, aldus een woordvoerder van de GGD.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.