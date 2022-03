Zoveel mogelijk tatoeëren om geld in te zamelen voor Oekraïne

van wieg tot graf Oma leerde leerde haar kleinkinde­ren van alles: ‘Beter een kleine baas dan een grote knecht’

Ze zat vol wijsheden, was tot op het laatst leergierig en koesterde de vrijheid die haar scooter haar gaf. Een politieagent had daar oog voor en gunde het haar. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Bep Koornneef (3 april 1933 – 5 februari 2022).

