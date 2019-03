Zoveel tienermoeders wonen er in jouw gemeente

In Den Haag en Zoetermeer wonen de meeste tienermoeders. De twee steden behoren tot de koplopers van de twintig grootste Nederlandse gemeentes als het gaat om het aantal tienermoeders per duizend meisjes. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar in Zoetermeer het aantal van 7,2 in 2017 naar 6,9 in 2018 daalde, steeg het in Den Haag licht van 6,7 naar 6,8 tienermoeders per duizend meisjes. Volgens een analyse van LocalFocus worden de twee gemeentes alleen door Rotterdam ingehaald, waar 9 van de duizend meisjes tienermoeder zijn. Het CBS heeft tijdens het onderzoek gerekend met de cijfers die bekend zijn over alle meisjes van 15 tot en met 19 jaar.

Bij andere gemeentes uit de regio valt verder op dat het aantal tienermoeders in Rijswijk fors is gedaald. Waar in 2017 nog 8,2 van de duizend meisjes tienermoeder waren, zijn dat er nu gemiddeld nog 6. Dat cijfer is nog steeds hoger dan het gemiddelde in de provincie.

Landelijk is er sinds de eeuwwisseling juist een aanhoudende daling in het aantal tienermoeders te zien. Dat zou mede te danken zijn aan een goede toegang tot anticonceptiemiddelen en meer aandacht voor seksuele voorlichting. Ook beginnen Nederlandse jongeren later met seks dan voorheen.

Bekijk op het kaartje hieronder hoe het zit in jouw gemeente.