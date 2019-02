De eerste krokussen zijn al zowat uitgebloeid en de terrassen op Scheveningen stromen vol: vandaag schrijft de natuur dubbele cijfers. Dat was in het verleden wel anders. Veertig jaar geleden was het noorden van Nederland geheel afgesloten van de buitenwereld. Ingesneeuwd en ingevroren. Die tijden zijn voorbij. Zeg maar dag tegen je warme trui.



Da’s natuurlijk sneu voor de betrokken ambtenaren. Denk je ook eens iets leuks te verzinnen, heeft niemand er boodschap aan. Er is zelfs een heuse winactie bedacht: maak een foto van jezelf in een warme trui en stuur deze op naar de gemeente. Dan maak je kans op een ‘WakaWaka’. Klinkt als een klap met een honkbalknuppel door een Hawaïaanse uitsmijter, maar het is een draagbaar zonnepaneeltje waarmee je je mobiel kunt opladen. Niet bepaald de prijs van je leven, nee.



Het gaat echter om het klimaat. Wie de kachel een graadje lager zet, bespaart al gauw zo’n 6 procent energie en daarmee ook 6 procent CO2-uitstoot. Energiebewust en duurzaam bezig zijn, daar heb je uiteraard geen trui voor nodig. Zo heb ik zelf deze week iets gedaan wat ik nooit eerder in mijn leven deed: ik heb thuis maandenlang plastic ingezameld en dit naar de afvalbak gebracht. Een openbaring! Zeker toen bleek dat die tyfuscontainer propvol zat en ik de oude flessen afwasmiddel er zowat in moest stompen om er vanaf te komen. Waarom zit er geen sensor in zo’n bak die meldt dat-ie vol zit? Je kan de gemeente bellen, zeggen ze dan. Heb ik al eens gedaan omdat ik mijn oud papier enkel kwijt kon met een paar karatetrappen richting de gleuf van de papiercontainer. Ik hing ruim een kwartier in de wacht.



Wellicht is het een idee om de ambtenaren die de Warme Truiendag organiseren voortaan op de organisatie van het stadsafval te zetten. Zowat iedere dag in Den Haag is een Volle Containerdag.



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!



Wil je meer columns van Sjaak Bral lezen? Dat kan hier!