Zuiderpark van boven: 'Eekhoorns aten uit je hand'

Waarom een foto van het Zuiderpark?



,,Werklozen legden het park in de jaren dertig aan in ruil voor een uitkering. Mijn opa was agent en controleerde of het werk wel werd gedaan. Blijkbaar was de taakverdeling bij de politie toen minder strak dan nu. Als agent was hij namelijk veel op het strand aanwezig.''



Heeft u hem ooit gezien in uniform?



,,Nee, maar van mijn pas overleden oom heb ik foto's gekregen. Daarop staat mijn opa op een hete dag volledig in uniform op het strand, met helm en de hele reutemeteut. Hij is 84 jaar geworden en eind jaren zeventig overleden.''



Was uw opa Hagenees?



,,Hij kwam uit Capelle aan den IJssel, heel christelijk. Opa vertrok daarom naar Den Haag en heeft hier een gezin gesticht. Ze woonden aan de De la Reyweg, vroeger de kade, die niet meer bestaat. Oma had een schilderij van de kade, van waar je uitkeek op een weiland. Op de plek waar de Apeldoornselaan nu ligt.''



Lees verder onder de foto.