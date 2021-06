Zuiderstrandtheater geeft alles gratis weg: van kopjes tot complete zitjes

Het Zuiderstrandtheater in Scheveningen houdt vandaag een rommelmarkt voor belangstellenden die nog een laatste aandenken willen meenemen uit het theater. Kopjes, tafels, complete zitjes van Gispen, barmeubilair en vele andere spullen worden kosteloos beschikbaar gesteld aan het publiek. Het theater was het tijdelijke podium voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag. Vanaf het najaar zetelen deze organisaties in Amare, het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex aan het Spuiplein.