Zuiderstrandtheater is het ‘meest gastvrij’ van de grote steden

Eeuwig Den Haag Nieuw begin Deutsche 'bieb'

20:02 Den Haag was zaterdag in Duitse sferen: op de Grote Markt werd het Oktoberfest gevierd met lange tafels vol bier en currywurst. In het Zeeheldenkwartier proostten velen in de Deutsche Bibliothek op een nieuw leven als gratis buurtbieb.