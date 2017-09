Theater toch echt tegen de vlakte

G4 legt wensenlijst neer bij formatie

13:16 De burgemeesters van de vier grote steden hebben met de onderhandelende partijen gesproken over veiligheid, woningbouw, klimaat, integratie en het openbaar vervoer. Dat vertelde Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb na afloop van het gesprek. ,,We hebben niet om geld gevraagd, maar vooral de noodzaak aangegeven dat we moeten samenwerken op die thema’s in de toekomst.’’