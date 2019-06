Zuidkant van Den Haag is aaneenschakeling van gevaarlijke wegen

VIA inventariseerde alle ongelukken op de weg van 2015 tot en met 2018. Voor het onderzoek zijn alle doorgaande wegen doorgelicht. Dat gebeurde in opdracht van de politie en verzekeraars. Met de resultaten moeten de wegbeheerders (met name provincies en gemeenten) meer inzicht krijgen in waar maatregelen voor verkeersveiligheid het dringendst nodig zijn.

De Generaal Spoorlaan in Rijswijk is volgens de meting de gevaarlijkste straat van Zuid-Holland. Dat is vooral omdat daar in 2018 twee doden vielen door een straatrace. Die weg is inmiddels helemaal opnieuw ingericht. Maar dat geldt niet voor veel andere wegen waar aan de lopende band ongelukken gebeuren. Zo raakten in de meetperiode van drie jaar op de Loosduinseweg 45 mensen gewond, op een totaal van 115 ongelukken.