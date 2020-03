‘Zuig’ op je shirt? ‘Geen probleem als mensen er aanstoot aan nemen’

‘Zuig Zuig Zuig’. Deze tekst prijkte op de trui die Daniël van Riel (25) onlangs aan had in het theater. ,,Op een gegeven moment kwam er een bezoeker naar me toe. Die stoorde zich nogal aan de opdruk, het leidde af. Missie geslaagd, denk ik dan. Want het doel van de hele lijn is mensen te prikkelen. Om vervolgens het gesprek aan te gaan.”