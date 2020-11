Zuiverloon is betaalbaar en ervaren: ‘Hij is bereid onze jonge selectie te helpen’

video Vuurwerk­han­de­la­ren vrezen totaalver­bod: ‘Je pakt traditie af, dan ontploft Den Haag tijdens jaarwisse­ling’

4 november Het vuurwerkverbod dat dit jaar dreigend boven Den Haag hangt is een lont in een kruitvat, dat toch al op springen staat. Want door corona is iedereen al opgefokt, signaleren vuurwerkhandelaren. ,,Je pakt de mensen hun levensvreugde en traditie af”, zegt handelaar Michel Adam.