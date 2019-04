Zus Mitch: Mijn hart kan dit onrecht niet bevatten

De moeder, zus Lila en de ex-vriendin van Henriquez spreken vandaag tijdens de zitting in de extra beveiligde zaal op Schiphol. Zij gaan vertellen over het leed dat hen is aangedaan. Zus Lila gaat als eerste. ,,Wederom zit ik hier”, ze zegt. ,,Ik heb lang getwijfeld of ik hier wel zou spreken.Het gaat steeds slechter met me. Het is triest om te realiseren maar ik herken me zelf niet meer. Mijn hart kan dit onrecht niet bevatten.”



Na de familie zullen de advocaten spreken over het bewijs en welke straf zij vinden dat de agenten moeten krijgen. Advocaat Richard Korver, namens de familie, kwam voorafgaand aan de zitting met het verzoek om vandaag alles te behandelen. Volgens de planning zou hij pas morgen aan de beurt zijn.