Zus van overleden Janet intens dankbaar voor alle steun: ‘Het is een achtbaan, kunnen het nog niet begrijpen’

‘Bedanken’

,,Het is een achtbaan en we kunnen nog niet begrijpen wat er is gebeurd. Alle lieve verhaaltjes die mensen op Facebook schrijven over mijn zus. Alle mooie kaarten die we krijgen. Hele avonden en nachten ben ik alles aan het lezen. Kinderen die tekeningen maakten. Het is heel lief. Zonder al die mensen had ik het niet gered. Ik wil zo graag iedereen bedanken uit de grond van mijn hart,’’ zegt Patricia die overmand is door emoties om het verlies van haar zus. ,,Ze was mijn wereld.”