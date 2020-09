Zusjes Tseng serveren Haags bakkie troost aan wandelaars

UPDATE Bewoners Anna Pau­lownastraat en Zeestraat voeren ludiek actie tegen verkeers­over­last in hun buurt

17 september Een groepje bewoners van de Anna Paulownastraat en de Zeestraat in Den Haag heeft donderdagmiddag een kort ludiek protest gehouden tegen verkeersoverlast in beide straten. Op een zebrapad bij het Anna Paulownaplein hielden zij enkele minuten het verkeer op door demonstratief meerdere keren over te steken.