Zusters zijn na 60 jaar weer terug op hun oude nest: ‘Nonnen waren allergisch voor mannen’

Ruim een halve eeuw geleden zoefden ze als jonge meiden over de gangen van het ziekenhuis, maar nu lopen de oudere dames voorzichtig over de smalle stoepen van het Westeinde. ,,Het is hier bijna niet veranderd'', zegt er een. ,,Daar was het maagdenhuis'', wijst een ander. ,,En daaronder de fietsenstalling.'' Maagdenhuis, dat was toch in Amsterdam? ,,Zo noemden we het huis van de hoofden van de verpleging. Nonnen waren allergisch voor mannen.''