Zwaaien naar trucks van de Ooievaarsrun

De route van de tocht heeft een lengte van ongeveer 45 kilometer. Zo'n 300 vrachtwagens en 550 deelnemers, waarvan sommigen met begeleider, rijden via Den Haag en het Westland naar de visafslag in Scheveningen. Hier is vanaf 12.00 tot 21.30 uur nog een feestprogramma voor de deelnemers. De runs worden muzikaal binnengehaald door feestkapel 'De Blaasbalgen'.



Er zijn vier runs en voor de eerste run geeft Pauline Krikke, burgemeester van de gemeente Den Haag, het startsignaal. Richard de Mos, stadsdeelwethouder Escamp geeft het startschot voor run twee, Bert van Alphen, wethouder sociale zaken in Den Haag, neemt run drie voor zijn rekening en Wim en Tonnie Röttger, die deze dag ook hun trouwdag vieren, starten namens de bewoners van het appartementencomplex Lozerlaan/Erasmusweg de laatste run. 's Avonds is er onder andere een optreden van Samantha Steenwijk.



