Zwaan gedood en meerdere nesten leeggeroofd in Wassenaar

even bellen met Di-rect rockt in een lege Koninklij­ke Schouwburg: ‘We geven altijd alles, dus nu ook!’

11:06 Di-rect geeft op 6 juni een exclusief concert in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ondanks de lege zaal is er toch publiek. Mensen kunnen thuis via een livestream meekijken. Kaartjes zijn vanaf komende vrijdag 09.00 uur via de website te koop. Kopers mogen zelf bepalen hoeveel ze ervoor betalen. Gitarist Spike vertelt.