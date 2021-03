Zwaar onderzoeksmiddel van raadsenquête naar cultuurpaleis Amare stap dichterbij

Hoe kon cultuurpaleis Amare toch zoveel duurder worden en zoveel later klaar zijn dan gepland en waarom had de gemeenteraad hier zo slecht zicht op? Bijna de volledige oppositie drong aan om te laten onderzoeken of er een raadsenquête ingesteld moet worden. De coalitie wil inmiddels ook een ‘vooronderzoek’.

Met de totale kosten van inmiddels 223 miljoen euro, zijn de kosten voor het prestigieuze project flink uit de bocht gevlogen. Een beweegbare vloer werd uit het plan geschrapt, de zuilen werden aangepast, net als het dak. De Rekenkamer heeft daar al een onderzoek naar gedaan, waarbij onder meer bleek dat de gemeenteraad niet goed werd geïnformeerd.

Maar het stadsbestuur erkent de problemen veel te weinig, merkten enkele raadsleden op, onder wie Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ,,Wat zet het college tegenover het harde rekenkamerrapport? De reactie is vrij laconiek.” Bovendien gaat het bij meer grote bouwprojecten mis met contracten. Het Koningin Julianaplein, de Scheveningse haven, Legoland, het busstation op Centraal Station, somt Barker op.

Hoge kosten

De PvdD doet het voorstel, gesteund door bijna de volledige oppositie. Of dat uiteindelijk een meerderheid oplevert om dat onderzoek ook daadwerkelijk op te zetten, blijkt vanavond. Dan wordt er over de motie gestemd. In 2017 en 2020 wilde een aantal partijen ook al een raadsenquête instellen. Daar was toen onvoldoende steun voor.

Het is een zwaar middel om onderzoek te doen, de raadsenquête. In Den Haag is dat niet eerder voorgekomen. ,,Ook niet bij de tramtunnel”, duidt D66-raadslid Daniël Scheper, die zich afvraagt of de hoge kosten van zo’n onderzoek het wel waard zijn. Volgens HSP-raadslid Peter Bos is Amare bij uitstek geschikt om ervaring hiermee op te doen.

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf gaf na een schorsing aan dat ook de coalitie wel iets ziet in een onderzoek naar de mogelijkheid om een raadsenquête in te stellen. Wel benadrukt hij dat hij zich niet wil vastpinnen op zo'n enquête, omdat wellicht een ander onderzoeksmiddel beter kan zijn.

Daarom scharen de collegepartijen zich niet achter het voorstel van raadslid Barker, maar dienen zij zelf een eigen voorstel in om een commissie van vijf leden in te stellen. Die moet een vooronderzoek gaan doen naar Amare. Niet iedereen was even enthousiast met dat eigen coalitievoorstel, maar Bos van de HSP reageerde positief verrast: ,,Dit is winst.”

