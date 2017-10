Zwaarbewapend in pand ROC Mondriaan

Tieners vier maanden cel in voor inbraak in Albert Heijn

17:14 De drie tieners uit Den Haag die in mei dit jaar voor 8.000 euro aan sigaretten hebben gestolen in de Albert Heijn in ’s-Gravendeel zijn door de rechter veroordeeld tot vier maanden cel. Daarnaast moeten ze 3.700 euro schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie had twee jaar gevangenisstraf geëist.