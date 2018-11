Zwaarbewapende agenten bewaken bedrijfspand Uitenhagenstraat

Rond drie uur vannacht woedde er een felle brand in het gebouw. Nadat de brandweer het vuur had geblust werd duidelijk dat het om een verdachte situatie ging. Hierop maakte de politie direct een ‘Plaats Delict’. Ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer kwam ter plaatse. Wat er precies in het pand aanwezig was is wil de politie nog niet bevestigen in verband met het onderzoek.