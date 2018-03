Zwaarbewapende politie haalt familie kroongetuige Mocro-maffia uit woning

Het gaat om Khalil, topman bij KPMG. Het is niet bekend waar hij en zijn gezin heen zijn gebracht. ,,We doen geen uitspraken over een lopend onderzoek'', aldus een politiewoordvoerder.



De politie zette vannacht speciale gepantserde Touaregs in. Ook speciale bussen van de Mobiele Eenheid (ME) reden rond in de buurt. Ook vandaag overdag rijdt er nog altijd veel politie door de straat. De gordijnen van de woning van Khalil waren dicht, fietsen staan nog in de tuin. Volgens de buurt was het een gezin dat een teruggetrokken bestaan leefde.



Khalil is geboren in Tanger in Marokko. Hij is de oudste broer van de familie en heeft in Nederland een goede, zakelijke loopbaan opgebouwd. Hij haalde zijn Master in Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ging daarna aan de slag voor de Deutsche Bank, werd topman bij NIBC Bank en in maart 2016 trad hij als partner toe bij KPMG.