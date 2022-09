Zwaargewond slachtoffer achtergelaten nadat auto tegen boom knalt en over de kop vliegt

Grote groep actievoer­ders bij Tweede Kamer voor protest tegen Iran na dood Mahsa Amini (22)

Voor het nieuwe Tweede Kamergebouw in Den Haag demonstreren vrijdag mensen uit protest tegen de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in Iran. Zij stierf vorige week nadat ze door de religieuze politie was opgepakt voor het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften.

23 september