Zwaargewond slachtoffer van woningbrand eindigt liggend in regen op stoep en ambulance mocht er niet bij

video Bewoner uit huis gered dat in brand staat aan de Meppelweg, zwaarge­wond naar ziekenhuis

11:55 In een woning aan de Meppelweg in Den Haag is vannacht brand uitgebroken. Drie mensen moesten nagekeken worden door ambulancepersoneel nadat zij rook in hadden geademd. De bewoner van het brandadres werd door brandweerlieden uit het huis gered en naar het ziekenhuis gebracht.