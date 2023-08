Zwaargewonde bij aanrijding met politieauto op Veluweplein in Den Haag

indebuurt.nl Stem nu op de Haagse Beachhunk of Beachbabe van 2023

Daley van strandtent Suiderstrand won afgelopen jaar de indebuurt Haagse Beachhunk 2022 award. Merel van Manta Beach werd Beachbabe 2021, Alex van strandrestaurant Werelds op Scheveningen was de Beachbabe van 2020 en Robbie van de Waterreus was de Beachhunk van 2019, wie gaat er dit jaar vandoor met de titel en felbegeerde bokaal? Ga je voor een hunk of een babe? Jij hebt het zelf in de hand, want het stemmen kan beginnen.