Zwaargewonde bij steekpartij in Haagse Schilderswijk

De politie kreeg rond half 2 vannacht de melding van een steekpartij. Toen agenten aankwamen, troffen zij een persoon aan die lag in een plas bloed. Er werd een traumahelikopter ingezet.

De Forensische Opsporing is een onderzoek gestart. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Ook over de dader kan de politie nog niets zeggen.