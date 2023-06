Zwaargewonde bij steekpartij in sportschool in centrum van Den Haag

Van gezellige bowling naar foute nachtclub: stad is eindelijk van uitgebran­de Club Magnum af

De afbraak van Club Magnum is begonnen. De stad is straks af van de beschoten en uitgebrande horecazaak waarvan de eigenaar verdachte is in een drugsonderzoek. Maar misschien kom je ongemerkt toch nog eens een stukje Magnum tegen.