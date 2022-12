Zwaargewonde Hagenaar (28) aangehouden voor dodelijk verkeersongeval in Rotterdam

reportage Kerst zorgt voor drukte in de Mall of the Nether­lands: ‘Dit heeft toch niks meer met kerst te maken?’

Een ongeluk in de tunnel, alle parkeerplaatsen vol en winkels met rijen van enkele meters lang: kerst is niets zonder wat chaos in de Westfield Mall of the Netherlands. De parkeerdrukte en auto-anarchie rondom het propvolle winkelcentrum in Leidschendam zorgden voor heel wat kerstfrustraties.

26 december