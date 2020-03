Zwaargewonde man Troelstrakade werd neergestoken tijdens ruzie op straat

Auto rijdt in op agenten tijdens controle, twee Hagenaars aangehou­den

12:20 Bij een politiecontrole in Rotterdam-Zuid is een auto op twee agenten ingereden. Zij voerden daar een onopvallende surveillance uit. Toen de agenten zich kenbaar maakten, reed een bestuurder op hen in. Een agent kwam daarbij met zijn been vast te zitten tussen twee auto’s. Uiteindelijk werden vijf personen aangehouden, onder wie twee Hagenaars van 28 en 30 jaar oud.