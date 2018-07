Zwaargewonde na steekpartij bij Hobbemaplein

Dunea: geen problemen met kraanwater

13:53 Problemen met de waterdruk of mogelijk troebel kraanwater zoals mogelijk boven het hoofd hangt in Friesland, Flevopolder en Overijssel zijn in Haaglanden absoluut niet te verwachten. Volgens drinkwaterbedrijf Dunea spelen dit soort scenario's in deze regio niet. Zelfs niet bij de huidige Nederlandse droogte.