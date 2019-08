Zwangere vrouw raakt gewond bij aanrijding op Stationsweg in Den Haag

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand en die van haar ongeboren baby is nog niets bekend. De scooter raakte zwaar beschadigd. De bestuurder van de auto bleef zover bekend ongedeerd.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Een deel van de Stationsweg was hierdoor afgesloten. Onduidelijk is nog of de bestuurder van de auto inderdaad aan het racen was. Mogelijk is een betrokken motor- of scooterrijder na het ongeluk doorgereden, meldt Regio15.