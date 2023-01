Zware beveiliging van Haags stadhuis omdat dreigende man (26) onvindbaar was

Twee dagen stonden agenten in zware vesten en leden van de Koninklijke Marechaussee rondom het stadhuis aan het Spui in Den Haag. Alle zij-ingangen werden afgesloten en bij de hoofdingang was er extra aandacht voor de bezoekers.

Agenten en Marechaussee liepen oplettend door het atrium en wisten al naar wie ze op zoek waren : een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die dreigende woorden had geuit.

In voorarrest

Of dat was tegen het gehele stadhuis of een specifiek persoon blijft onduidelijk. In het belang van het onderzoek wil de politie daarover geen uitspraken doen. De verdachte man meldde zich woensdagavond, na twee dagen van beveiliging, op het politiebureau in Den Haag. Hij wordt verdacht van bedreiging en zit nog in voorarrest.