Zware hagelbui verwacht, code oranje in heel Zuid-Holland

UPDATE Schade aan htm-paal weer verholpen: (tram)verkeer kan weer via Spui rijden

14:31 Het kruispunt van de Kalvermarkt en Spui is vanmorgen afgezet doordat een vrachtwagen tegen een htm-paal was gereden. Deze is verbonden aan de bovenleiding. Tramverkeer via het Spui was hierdoor tijdelijk niet mogelijk. Inmiddels is de schade verholpen.