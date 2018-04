Zware kritiek op 'betuttelend' blowverbod

'Betuttelend en niet proportioneel', noemt fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks Den Haag de verregaande maatregel. ,,Ik vraag me ook af welk probleem we hiermee oplossen,'' zegt hij over het verbieden van het in het openbaar roken van een joint in grote delen van Den Haag.

Volgens burgemeester Pauline Krikke zijn voortdurende klachten over geur- en geluidsoverlast de reden voor de maatregel die onder meer geldt voor de hele binnenstad, de Scheveningse boulevard, het gebied rond station Den Haag Centraal en rond het Zuiderpark.

Symboolpolitiek

Ook de PvdA is ongelukkig met het verbod. ,,Dit lijkt me een stevig staaltje symboolpolitiek, want dat verbod is nauwelijks te handhaven'', zegt fractieleider Martijn Balster . ,,Wij hebben ook liever dat de politie zich richt op buurtoverlast, inbraken, diefstal en dat soort zaken."

Het anti-blowbesluit komt bovendien nogal uit de lucht vallen, stelt PvdA-er Balster. ,, En dan te bedenken dat bijna de voltallige gemeenteraad van Den Haag juist vindt dat er meer politiecapaciteit moet komen voor het buurtwerk in de stad.''

Quote https://twitter.com/kapteijns/status/985126372329783296

Volgens GroenLinkser Kapteijns kunnen de meeste klachten over zaken als de geur van een joint in het 'gewone menselijk verkeer' opgelost kunnen worden. Daar is volgens hem geen taak voor de politie weggelegd ,,Ik vraag me sterk af of deze maatregel proportioneel is."

Mug

Ook D66 is niet overtuigd van de proportionaliteit van een grootschalig blowverbod. ,, Het is niet de bedoeling dat we met een kanon op een mug gaan schieten", zegt raadslid Hanneke van der Werf. ,,Dat je straks bijvoorbeeld geen jointje meer zou kunnen roken op het strand."

Wel vindt D66 het goed dat de politie dit instrument kan gebruiken bij 'grote overlast van grote groepen mensen', stelt Van der Werf .

De ChristenUnie/SGP is juist blij met het verbod. ,,Veel bewoners hebben schoon genoeg van vieze lucht,'' zegt raadslid Pieter Grinwis.