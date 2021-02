Zware tegenvaller: Den Haag krijgt liefst 60 miljoen minder van het rijk

De vier grootste steden komen er in het voorstel van minister Olongren van Binnenlandse Zaken bekaaid vanaf. ,,We maken ons zorgen’’, zegt Haags wethouder Anne Mulder van Financiën. ,,De G4 staan nu al voor enorme economische, sociale en financiële opgaven.’’

Van alle gemeenten levert Den Haag in het plan verreweg het meeste geld in. Het gaat omgerekend om 115 euro per inwoner. Maar ook voor Rotterdam (-66 euro per inwoner) en Amsterdam (-49 euro per inwoner ) zijn de druiven zuur.