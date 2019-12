Zwarte piet na gruwelijke incidenten vaak voor Parnassia: ‘Zo'n man of vrouw blijkt al jaren onder de radar te leven’

Den Haag was Van Goghs bron van inspiratie: 'Hij kreeg hier zijn eerste betaalde opdrachten’

8:38 Bij Vincent van Gogh (1853-1890) wordt vaak gedacht aan het museum in Amsterdam of zijn woonplaats Nuenen. Dat zijn kunstenaarschap is gevormd door een verblijf van zes jaar in Den Haag is minder bekend. Het onderzoek van kunsthistorica Feikje Wimmie Hofstra brengt daar verandering in.