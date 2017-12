'Zwarte Piet weg uit meeste scholen in drie grote steden'

Op de meeste basisscholen in de drie grote steden werd het sinterklaasfeest met roetveegpieten (84 procent) gevierd en kwamen er in 17 procent van de scholen zwarte pieten langs. Dat is een groot verschil met de rest van Nederland, waar het totaal anders ligt: bij 21 procent van de scholen kwam een roetveegpiet langs en in 89 procent van de gevallen was een zwartgeschminkte piet aanwezig bij de sinterklaasviering.



De basisscholen in de drie grote steden hebben zich het vaakst laten beïnvloeden door de landelijke zwartepietendiscussie. Bij 71 procent van de basisscholen in de drie grote steden was dat het geval. In de rest van Nederland hebben veel minder scholen zich iets van de discussie aangetrokken: daar gaat het om 25 procent.