Zwarte pietjes tellen of gokken op ADO in dit niet-koninklijke paleis in Den Haag

Even vragen aan 'Papa kon niet schaken, dus ik ging dammen'

14:46 ,,Vier jaar geleden wist ik al dat dammen mijn sport was", vertelt Stan van der Meer (10) uit Monster. Hij was 6 jaar toen hij begon met dammen en is sindsdien zelf al op het EK en WK geweest. Samen met zeventien andere kinderen doet hij deze week mee aan het NK Jeugddammen in Den Haag.