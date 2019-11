Zwartepieten over betalen van schade Malieveld is in volle gang

Het gesteggel over wie de schade aan het Malieveld moet betalen na het bouwprotest van deze week is in volle gang. Staatsbosbeheer, eigenaar van het veld, is van plan de rekening naar Grond in Verzet te sturen. Maar die weigert te betalen.

Arnold Tuytel van het actiecomité Grond in Verzet reageert woest. ,,Wij hebben het veld netjes achtergelaten. We hebben de laatste grond vandaag weggehaald.” Volgens hem zijn de gaten in het veld ontstaan door de boeren, die voorafgaand aan de bouwers twee keer op het Malieveld hebben gestaan met hun tractoren. ,,Ik heb overal foto’s van”, zegt Tuytel.

De bouwers en Staatsbosbeheer zien de afspraken die vooraf zijn gemaakt dan ook totaal anders. Staatsbosbeheer ging er vanuit dat het zware bouwmateriaal op rijplaten zou komen te staan in plaats van op het gras.

Veel grond

En ook was er volgens Staatsbosbeheer niet afgesproken dat er zo véél kuub grond zou worden gestort op het grasveld. ,,Dat er symbolisch grond zou worden gestort, hebben we vooraf aangegeven. Misschien was het meer dan dat Staatsbosbeheer had verwacht”, zegt Tuytel in een verklaring, die gistermiddag door VNO-NCW en MKB-Nederland naar buiten is gebracht.

De twee organisaties steunden de demonstratie van woensdag en zijn duidelijk doende de relatie met Staatsbosbeheer goed te houden.

De toon van Tuytel in de verklaring is dan ook aanzienlijk verzoenender dan eerder aan de telefoon, als hij zegt dat ‘we volgende week in goed overleg met Staatsbosbeheer beoordelen welke mogelijke schade aan onze actie van woensdag is toe te rekenen en hoe we er als sector zelf voor kunnen zorgen dat die hersteld wordt’.

Schade door zware voertuigen

Eerder suggereerde hij nog de rekening van de schade naar de regering te sturen. ,,Die maakt er een zooitje van.”

Zelf herstellen van de schade aan het Malieveld in Den Haag gaan de boeren ook doen. Dat gebeurt in het voorjaar. ,,In het natte seizoen van nu heeft dat geen zin”, zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer. De boeren op hun tractoren veroorzaakten vooral schade aan de berm tussen Malieveld en de Zuid-Hollandlaan. Die schade bedraagt zo’n 27.000 euro.

Door de zware voertuigen van de bouwsector is de grond van het veld zelf ernstig aangedrukt, zegt Staatsbosheer. ,,Daardoor kan bij regen het water niet weg.”