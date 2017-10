Zwartwitte katjes gedumpt in Transvaal en Laakkwartier

Verband

Hoewel, misschien is er tóch een verband tussen de twee zaken. ,,Beide katjes lijken heel veel op elkaar,'' zegt Caspers. ,,Ze zijn beiden zwartwit gevlekt. We kunnen niet vaststellen of ze familie zijn, maar wellicht komen ze van dezelfde eigenaar. Het is alleen wel vreemd dat de een in Laak is achtergelaten en de ander een stuk verderop in Transvaal is gedumpt.''



De twee dieren maken het goed. ,,Ze zijn niet verwaarloosd en verkeren in goede gezondheid. We laten er morgen nog even een dierenarts naar kijken en brengen ze dan naar het Haags Dierencentrum'' De katjes moeten Dierendag (woensdag) dus in het asiel doorbrengen. ,,Tenzij er voor die tijd natuurlijk een nieuw baasje langskomt.''