‘Zwem naar de golven en laat je terugduwen naar ’t strand’

Om de gevaren van de zee te kennen en er mee om te kunnen gaan, bestaan er zeezwemlessen voor kinderen. Want met je B-diploma kan je heel goed uit de voeten in het zwembad, maar de zee is een heel ander verhaal. AB Zee biedt dit soort zwemlessen in zee aan. Daarbij gaan theorie en praktijk hand in hand.



Eerst krijgen de kinderen uitleg over de zee en vooral haar stromingen. Want wat is nou precies een muistroming en wat moet je doen als je erin terecht komt? ,,Muistroming is stroming terug de zee in”, legt Joeri Fredriks van AB Zee uit. ,,Water kiest de weg van de minste weerstand. Tussen de zandbanken, daar waar het het diepst is. En dus het gevaarlijkst.”



Golven zien er vaak gevaarlijk uit, maar zijn in geval van nood vaak juist een helpende hand, legt Fredriks uit. Golven kunnen je namelijk terug naar het strand duwen als je zelf geen kracht meer hebt om te zwemmen. ,,Golven breken ook altijd in ondieper water, dus de kans is groter dat je er kan staan. Aan de andere kant betekenen golven ook weer extra stroming, want hoe meer water er naar het strand gaat, hoe meer er ook terugstroomt naar zee. En je hebt ook nog getijdenstroming, dus van eb en vloed. Allemaal heel belangrijke informatie die we zo simpel en basic mogelijk voor de kinderen proberen te houden.”