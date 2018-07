Zwemassistent tijdens zitting al vrijgesproken van ontucht met meisje

Normaal neemt de rechtbank twee weken de tijd voor een uitspraak, maar in deze zaakkwam de rechtbank vanochtend na een korte pauze al tot de conclusie dat er te weinig steunbewijs is voor de beschuldiging van ontucht. De inwoner van Monster moest ook bij de rechtbank verschijnen voor het bezit van kinderporno, maar ook daarvan is hij vrijgesproken.



De zwemassistent hield toezicht bij zwemlessen in zwembad Overbosch in Den Haag. In april dit jaar werd hij vastgezet nadat het elfjarig meisje met een vriendinnetje had gesproken over vermeende handtastelijkheden van de zwem-assistent. Hij zou haar in het water stevig vastgepakt hebben, en haar betast hebben in de schaamstreek.