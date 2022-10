Zwembaden mogen dochter van Mahwish niet meer weigeren in boerkini: ‘Iedereen moet kunnen zwemmen’

Rijswij­kers gaan in 2023 gemiddeld 2,5 procent minder betalen aan woonlasten

Inwoners van Rijswijk gaan in 2023 gemiddeld 2,5 procent minder betalen aan woonlasten. Dat blijkt uit de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Door de daling komen de totale woonlasten in Rijswijk op een lager gemiddelde dan in omringende gemeenten, zo schrijft wethouder van financiën Werner van Damme in een toelichting.

8:11