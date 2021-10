Zwemmen in Bacardi lemon en fakkels: zo vierde ADO de periodetitel

ADO won gisteravond met 6-2 van MVV in Maastricht, en pakte daarmee de eerste periodetitel. Na de winst wachtten supporters de spelersbus op bij het stadion in Den Haag. Dat het nog best een stukje rijden is naar Maastricht, ondervonden de in de regen wachtende supporters aan den lijve. Rond half twee arriveerde de bus dan toch bij het stadion. Het feestje van de spelers, dat onderweg in de bus al was begonnen, werd samen met de supporters voortgezet.