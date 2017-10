'Zwemmen in zee is koud en gevaarlijk'

,,Het is super mooi weer vandaag en ook nog herfstvakantie. Hoe mooi wil je het hebben?'', roept Tom Ouwerling van Reddingsbrigade Nederland enthousiast uit. Het is volgens hem echter een vertekend beeld, omdat het op het strand en vooral in de zee minder zomers is dan dat mensen misschien denken.

Allereerst waarschuwt Ouwerling voor de kou. ,,Het water is zo'n elf tot twaalf graden, op sommige plekken nog wel kouder zelfs. Dit kan leiden tot spierkrampen.'' Daarnaast moet rekening gehouden met de tijd van het jaar. ,,Het is half oktober. Door factoren als het weer en het tij is de zee onvoorspelbaar.'' Tenslotte noemt Ouwerling de tornado aan de zuidkust van Ierland als mogelijk gevaar. Dit gevaar is er nu nog niet, maar mogelijk zorgt dit morgen of later deze week voor harde windvlagen en een wildere zee. ,,Maar of dit inderdaad te merken zal zijn, zal de tijd uitwijzen.''

De verschillende factoren maken dat de zee momenteel onvoorspelbaar en gevaarlijk is. Ouwerling raadt niet af om te gaan zwemmen, maar 'extra voorzichtigheid is geboden'. Hij adviseert om niet te lang in zee te gaan en vooral niet te diep. Daarbij raadt hij af om alleen te gaan zwemmen.

Strandbewaking

Ouwerling benadrukt dat er in deze tijd van het jaar geen reddingsbrigade op het strand aanwezig is. Van half mei tot half september is er actieve strandbewaking. Buiten deze periode geldt er een inspanningsverplichting bij mooi weer. Het probleem hierbij is dat de letterlijke en figuurlijke drijvende krachten achter de reddingsbrigade vrijwilligers zijn. ,,Maar zij hebben niet altijd tijd om aan de inspanningsverplichting te kunnen voldoen'', legt Ouwerling uit.